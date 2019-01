Ostravská galerie si z Brna půjčila deset německých umělců

Díla německých autorů, která jsou součástí rozsáhlé kolekce středoevropského umění, získal kurátor a sběratel Richard Adam v letech 2006 až 2008 a vybudoval tak sbírku, která nemá v Česku obdoby. „V Německu má každá banka, každá pojišťovna, každý průmyslový závod uvolněny peníze, za něž může dělat svoji sbírku,“ podotýká Adam s tím, že v sousední zemi je budování uměleckých sbírek téměř samozřejmostí.

On sám postupně získal přístup do mnoha ateliérů německých umělců. Například k neoexpresionistickému malíři Andrému Butzerovi, od něhož dokonce vystavený obraz kupoval ještě dřív, než na něm zaschly barvy. „Když jsme u Butzera byli, říkal o obrazech v ateliéru, že ten je zamluvený, ten jde na výstavu v Moskvě, ten na výstavu v New Yorku, tenhle vám můžu prodat, ale ještě není domalovaný,“ popisuje nákup galerista.

Kolonizace i drsné pohádky

Ostravská galerie na výstavě představuje malbu ve všech podobách, prostor dostal ale třeba i digitální tisk Markuse Selga nebo kresby Andrewa Gilberta. „Ve své tvorbě se drží stále jednoho tématu – otázky kolonizace. Co se děje, když má jedna strana pocit, že dělá velice záslužnou věc,“ přiblížila dílo Skota žijícího v Berlíně kurátorka Yvona Ferencová.

Na návštěvníky zapůsobí i figurativní kompozice, v nichž Andrea Lehmannová zachycuje dramatické scény na pomezí drsné pohádky a hororu. „Ráda se na svých obrazech znázorňuje, na jednom z obrazů je dokonce čtyřikrát,“ upozornil Richard Adam.