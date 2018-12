Klip týdne: Five Finger Death Punch v bluesovém hávu

Five Finger Death Punch (FFDP, 5FDP nebo Death Punch) je americká metalová kapela z Las Vegas. Mezi zakládající členy patří zpěvák Ivan Moody, kytarista Zoltan Bathory, kytarista Caleb Andrew Bingham, basák Matt Snell a bubeník Jeremy Spencer. Bingham byl v roce 2006 nahrazen Darrellem Robertsem, kterého v roce 2009 nahradil Jason Hook. V roce 2010 odešel basák Matt Snell, který byl zastoupen Chrisem Kaelem.

Debutové album Way of the Fist se hned po vydání v roce 2007 setkalo s rychlým úspěchem a prodejem přes 500 000 kopií ve Spojených státech. Následující album War Is the Answer (2009) bylo ještě úspěšnější. Prodalo se ho milion kusů a bylo označeno jako platinové. Třetí album kapely, American Capitalist, bylo vydáno v roce 2011 a do roka se stalo zlatým v prodeji. Následující tři alba (Wrong Side Of Heaven Vol 1.,Vol 2, a Got Your Six) byla označena zlatými a udělala z kapely jednu z nejúspěšnějších metalových kapel poslední dekády. Skupina si zahrála na největších mezinárodních festivalech a každoročně vyprodává haly po celém světě.



Členové:

Zoltan Bathory – rytmická kytara (2005–současnost), baskytara (2005), hlavní kytara (2005)

Jeremy Spencer – bicí (2005–současnost), zpěv (2005)

Ivan Moody – hlavní zpěv (2006–současnost)

Jason Hook – hlavní kytara, pomocné vokály (2009–současnost)

Chris Kael – baskytara, pomocné vokály (2010–současnost)



Diskografie:

The Way of the Fist (2007)

War Is the Answer (2009)

American Capitalist (2011)

The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 1 (2013)

The Wrong Side of Heaven and the Righteous Side of Hell, Volume 2 (2013)

Got Your Six (2015)

And Justice for None (2018)



Zdroj: Wikipedia