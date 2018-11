Administrativní budova může být odvážná, a přitom skromná. Vítěz České ceny za architekturu stojí ve Strančicích

Porotci vedení německým architektem Rogerem Rieweem si osobně prohlédli více než třicet staveb, které byly vybrány do užšího výběru v květnu tohoto roku. Shodli se, že „posuzované stavby dosahují vysoké kvality. Bezpochyby jsou schopny soupeřit se současnou evropskou architektonickou tvorbou. Design i celkové provedení jsou na velmi dobré úrovni.“

Vedle hlavní ceny bylo uděleno také sedm čestných ocenění finalistům. K nim patřila například obnova nábřeží řeky Loučné v Litomyšli, výstupní stanice lanové dráhy na Pustevnách nebo sportovní hala v Dolních Břežanech, která v říjnu získala Národní cenu za architekturu (udělovanou Obcí architektů) a byla také vyhlášena jednou ze Staveb roku 2018. Svá ocenění předali také partneři cen.

Oceněná i nominovaná díla vystavuje od 21. listopadu do 6. ledna pražská Galerie Jaroslava Fragnera. Výstava třetí České ceny za architekturu se poté přesune do Galerie architektury v Brně, kde bude k vidění do 31. března 2019.