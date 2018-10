Recenze: Rozpačitý rozjezd nové éry. Dva dost úmorné večery v Městských divadlech pražských

Městská divadla pražská (MDP) vstoupila do stávající sezony s novým uměleckým vedením v čele s ředitelem Danielem Přibylem a uměleckým šéfem Michalem Dočekalem a s tím spojeným ambiciózním dramaturgickým plánem pro všechny tři své scény, tedy pro Divadlo ABC, Divadlo Rokoko a Divadlo Komedie. Konzervativnější ABC vsadilo pro začátek na dobře napsanou hru o jedné rozpadající se, zdánlivě spořádané komunitě, do Rokoka slibovala vtrhnout „nespoutaná groteska“. Obě inscenace ovšem takříkajíc klopýtly o práh.

Plochá inscenace zestárlé hry

Hry Edwarda Bonda, hvězdy britského politicky laděného dramatu sedmdesátých let, jsou pověstně zatížené autorovým světonázorem, tedy v podstatě revolučním socialismem, jehož jsou do jisté míry hlásnou troubou. I proto značně odkvétají spolu s dobou, z níž vyrostly. Na druhou stranu je Bond považován za jakéhosi předchůdce Marka Ravenhilla, Sarah Kaneové a „in-your-face“ dramatiky devadesátých let obecně. Ta s jistou nadsázkou navázala na Bondovy hry, jejichž nekompromisní sociální rozměr autor servíruje v symbolistním až mystickém hávu s notnou dávkou záměrně šokujícího sadismu – v nejproslavenější scéně z Bondovy stěžejní hry Spaseni tak například dojde k ukamenování miminka v kočárku.