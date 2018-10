Dům z karet se vrací bez Kevina Spaceyho. Herce smetlo obvinění ze sexuálního obtěžování

Do popředí seriálu přejde postava Claire Underwoodové. Až dosud manželka nejprve viceprezidenta a následně prezidenta Spojených států Franka Underwooda, kterého hrál Kevin Spacey, zasedne v šesté sérii sama do křesla Oválné pracovny Bílého domu.

„Věděli jsme, že budeme mít hodně práce. Autoři scénáře podali obrovský výkon. Museli to celé trochu přehodnotit a my jsme s nimi museli držet tempo. Dali jsme se tedy do společné práce a dokončili tuhle show,“ říká představitelka hlavní postavy Robin Wrightová.

„Byli jsme (s Kevinem Spaceym) jen spolupracovníci, vážně. Nikdy jsme se mimo natáčení nestýkali. Měli jsme čistě profesionální vztah. Znali jsme se jen mezi klapkami. Nepoznala jsem ho jako člověka, jen jako mistra ve svém oboru, což on bezesporu je,“ prohlásila dále Wrightová.

Společnost Netflix začala seriál vysílat v roce 2013. Velmi úspěšný Dům z karet změnil pohled mnoha diváků na politiku nejen ve Spojených státech. Frank Underwood totiž k dosažení moci používal nejen intriky a manipulace, ale také fyzické násilí.