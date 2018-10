Ministr kultury neudělí cenu za přínos filmu. Rodina režiséra Schorma ji odmítla kvůli politice

Mládí Evalda Schorma (1931–1988) bylo poznamenáno problémy s tehdejším komunistickým režimem, které měla jeho rodina hlavně kvůli svému statkářskému původu. Poté, co jim byl vyvlastněn majetek, se Evald živil jako dělník a traktorista. Mezi lety 1954 a 1956 účinkoval v operním souboru Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Až v roce 1957 se mu naskytla příležitost nastoupit na studium FAMU. Pozornost odborné veřejnosti si Schorm získal poměrně záhy. A to především pro své neotřelé nápady a postupy, díky nimž byl často označován jako filozof nové filmové vlny. Začínal s kratšími dokumentárními snímky, od kterých přešel k celovečerním filmům. Většina z jeho prvotní tvorby však neprošla schvalovacími procesy a zůstala na dlouhou dobu divákům nepřístupna. Po roce 1968 mu režim zakázal točit takřka úplně. Schorm se režie nevzdal, přesunul se k divadlu, spojen je s Laternou magikou. Do jeho filmografie patří tituly Každý den odvahu, Farářův konec nebo Den sedmý - osmá noc.