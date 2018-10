Češi po čtení sahají méně než před pěti lety, ale pořád dost

Průměrně přečte každý Čech starší 15 let za rok necelých 13 knih a čtení se věnuje zhruba půl hodiny denně. „Paradoxní je generace 65+,“ doplňuje Trávníček. „Na jednu stranu mezi seniory najdeme nejvíce nečtenářů, na druhé straně ale i nejvíce nadprůměrných čtenářů. Četli v mládí, chodili do knihoven a v seniorském věku se vracejí k tomuto vzorci.“

Ani u mladých lidí se ale podle Trávníčka není třeba obávat, že by je čtení nezajímalo. „Není to tak, že by moderní technologie válcovala tištěnou knihu, ani u nejmladší generace. Je nicméně patrné, že čím mladší generace, tím větší náklonnost ke čtečkám, chytrým telefonům a audioknihám,“ upřesnil.