Bůh je generální text, říká režisér Karel Vachek

Film Tmář a jeho rod varuje před lidmi, kteří se onu neznámou dimenzi snaží využít a ovládnout za pomocí starých magických praktik. „Což většinou špatně dopadá,“ podotýká režisér. „I tak se s ní spousta lidí snaží komunikovat. Ale kvůli nevědomosti nebo nedokonalým nástrojům, jimiž se sféry magie dotýkáme, dochází k tragickým i tragikomickým událostem.“

Soustava osudová a soustava svobodné tvorby

Vachek rozlišuje dva základní systémy univerza. Jedním je soustava příčin a následků, nevyhnutelné kauzality, soustava osudová. Druhou je pak soustava svobodné tvorby, novosti, změny. „Jako byste v jedné ruce držel provaz, který vás váže do příčin a následků, to je osud, fatum. V druhé ruce máte provaz, kterým se můžete stýkat s generálním textem,“ popisuje.

Peklo a démoni jsou totiž něčím, s čím se můžeme setkat. „Nikdo neví, jestli je to reál nebo jenom v mysli, ale nějakým způsobem to je. Jsme tak děraví, samá energie, že nevím, co je to ta mysl,“ upozorňuje Vachek. „Není možné brát to, co říkám, vážně. Je to legrace,“ směje se.

Namísto magie a náboženství, které se nikdy neubránilo pokušení magické prostředky zneužívat, doporučuje Vachek dvě jiné cesty k poznání, kterými jsou umění a věda. Obě tyto oblasti lidské činnosti se prý vyznačují tím, že pracují s intuicí, která je potlačením ega. Vyřazením ega dosahujeme vnitřní rovnováhy, která nám umožňuje „zaslechnout“ generální text a spravit podle toho svůj život.