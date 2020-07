Archeologové a desítky muzeí zvou na cestu do minulosti. Na sedmdesáti nalezištích po celém Česku budou moct příchozí jejich práci zblízka pozorovat a dozvědět se i to, co se v průvodcích a knihách běžně nepíše. Komentované prohlídky začnou koncem měsíce a budou zadarmo. Zájemci se ale musí předem registrovat.