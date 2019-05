Největší poklad za posledních šedesát let – mexičtí archeologové v mayském městě Chichén Itzá objevili dvě stě neporušených rituálních předmětů. Museli se přitom za nimi vydat do podzemí, do složitého jeskynního komplexu, na němž prakticky celá oblast stojí. Vědci doufají, že nález z této Jeskyně jaguářího boha přinese nový pohled na historii této kultury.