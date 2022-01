Brno převede bezplatně asi třináct set bytů z desítek družstev

Po letech se však objevily pochybnosti, že před stavbou nebyl dodržen řádný procesní postup, protože záměry měly být zveřejněny. Některá města tak začala odkazovat na plnění povinností správy majetku s péčí řádného hospodáře, a družstevníkům tak reálně hrozil doplatek až do výše tržní ceny.

Některá města se tak dostala s družstevníky i do soudních sporů. „Jsou dvě cesty. Dodržet závazky, nebo jít soudní cestou s náhradou škod. A neexistuje žádné soudní rozhodnutí, které by chránilo některé město ve smyslu, že by jednalo v dobré víře a že se závazky nemají dodržovat,“ uvedl na zastupitelstvu právník Zdeněk Joukl, který se zabývá problematikou po celé zemi a diskutoval ji i s městem Brnem.