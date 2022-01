Soud zamítl žalobu pořadatelů brněnské Moto GP kvůli výši dotaci

Podle rozhodnutí z loňského října, které si MfD vyžádala, Brno v roce 2018 po řadě vyjednávání souhlasilo s dotací 39 milionů. „Pokud by setrvalo na původně požadované částce, muselo by ji ministerstvo školství buď poskytnout celou, nebo jen její část a ve zbytku žádost zamítnout. A to s odůvodněním, které bude patřičně přezkoumatelné a podložené věcnými argumenty,“ konstatoval soud.

Jenže Brno nižší dotaci z ministerstva školství de facto akceptovalo. „Jestliže ale rozhodnutí neobsahuje výrok, jehož přezkoumání či zrušení se žalobce domáhal, pak zde neexistuje výrok, který by mohl soud přezkoumat,“ dodal soud, jehož rozhodnutí podle MfD už také nabylo právní moci.