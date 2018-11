Pořadatelé motocyklové GP v Brně žalují stát kvůli nižší dotaci, chtěli 70 milionů

Plaga navíc v příštím roce nepočítá se speciálním řízením, do kterého by se jako letos mohl přihlásit pouze spolek pro GP.

Ze všech velkých sportovních akcí navíc dostala brněnská akce nejvyšší dotaci ze strany ministerstva. „Dotační řízení je uzavřené, částka přidělena,“ řekl k žalobě ministr školství Robert Plaga (ANO). Doplnil, že si nedovede představit, jak by mohlo byt řízení obnoveno.

Pořadatele drtí vysoký poplatek za licenci

Motocyklovou GP v Brně, která se řadu let potýká s nedostatkem financí, pořádá od roku 2016 Spolek pro GP ČR Brno, založený městem Brno a Jihomoravským krajem. Ten letos žádal o 70milionovou dotaci, od státu ale dostal „jen“ 39 milionů.

Snížení dotace je podle brněnského primátora Petra Vokřála (ANO), který je ve výkonném výboru Spolku pro GP ČR Brno, nesmyslné. „Je to opravdu naprosto chaotické a zcela subjektivní hodnocení někoho z úředníků, protože například říkají, že budeme mít vyšší příjmy ze vstupného o deset milionů korun než v minulém roce, což nevím, kde na to přišli. Realita ukazuje, že to tak není,“ řekl Vokřál.

Když přitom letos v březnu spolek o dotaci žádal, tak Petr Vokřál uvedl: „Zatím nemáme rozhodnutí, otázkou je finální výše. Můžeme dostat více i méně.“ Žalobou se bude zabývat Městský soud v Praze.