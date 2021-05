Spor ohledně záměny embryí při umělém oplodnění skončil smírem a odškodněním

Žalobkyně původně požadovala 1,5 milionu eur (40,5 milionu korun) a žalovaná strana navrhovala 50 tisíc eur (1,35 milionu korun). Na milion eur dotčená žena požadavek snížila s ohledem na to, že žalovaný později zvýšil částku na 400 tisíc eur.

U asistované reprodukce lékaři oplodní vajíčko spermií a poté ho nechají nějakou dobu v laboratorních podmínkách. Poté ho přenesou do dělohy matky. O záměně embryí v Brně informovala média počátkem roku 2017. Případ tehdy vyšetřoval Státní ústav pro kontrolu léčiv, podle kterého to nebyla systémová chyba, ale chyba jednotlivce. Klinika za to dostala od státu pokutu 800 tisíc korun.

Brněnská klinika Reprofit, kterou vlastní společnost FutureLife, je součástí investičního fondu Hartenberg. Fond spadá pod firmu SynBiol, která patřila Andreji Babišovi. Po přijetí zákona o střetu zájmů její akcie vložil do jednoho ze dvou svěřenských fondů.