Pálavská zřícenina Děvičky se rozpadá. Ničí ji i desítky tisíc turistů

Osm set let starý hrad Děvičky je z daleka viditelnou dominantou Pálavy, jenže se pomalu hroutí. Zachránit ji teď chce spolek Památky Pálavy. „Hrozí, že se to každou chvíli může probořit, to je jeden z důvodů, proč jsme se vrhli na sanaci. Je tady spousta kamenů z hradu, chceme je využít na sanaci kaveren, zdí, cimbuří,“ uvedl viceprezident spolku Marek Sklenář.

Část zmohl zub času, část náletové dřeviny, část návštěvníci. I během prosince byl na památce nával turistů, kteří často vylezou i do korun hradeb a do oken. Na místě tak dochází k nehodám, například během loňských Velikonoc z okna hradu vypadl mladý muž. „Když si zhotovují selfíčko, často si neuvědomí, že ohrožují svůj život,“ uvedl prezident spolku Marek Ševeček.