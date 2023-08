Odstávka v kolínské Toyotě potrvá nejméně do prvního září

Společnost Novares CZ Zebrak už dříve uvedla, že chce co nejrychleji obnovit výrobu a zachovat práci pro všech 159 zaměstnanců. Někteří nyní dočasně přejdou do jiných závodů v rámci skupiny Novares, o některé projevily zájem jiné firmy v průmyslové zóně. Jana Zetková z firmy řekla, že v následujících dvou týdnech by se mělo třináct až patnáct zaměstnanců společnosti dočasně přesunout do Srbska, kde má Novares také výrobu. „Chybí jim tam ale lidi, proto pošleme nějaké odsud,“ dodala Zetková.

Většina dílů pro Toyotu se vyráběla v Žebráku, výroba v Srbsku by mohla dočasně nahradit alespoň část této produkce.

Letos automobilka výrobu v Kolíně neplánovaně zastavila podruhé. Kvůli nedostatku dílů nesjížděla z linek auta v únoru a částečně v březnu. Podle odhadů nevyrobila společnost kvůli omezením zhruba 25 tisíc aut.

Kolínská automobilka produkuje v běžném režimu denně zhruba tisíc aut. Loni zvýšila po dvou slabších letech výrobu zhruba o čtvrtinu, vyrobila přes 202 tisíc vozů. Automobilka zaměstnává v Kolíně přes 3500 lidí v třísměnném provozu.