Vláda by mohla zrušit, či omezit patnáct daňových výjimek. Úspory mají přinést miliardy

V opavské strojírenské firmě pracuje zhruba osm set zaměstnanců. Ročně si ti, kteří jsou v odborech, mohou díky zaplaceným příspěvkům snížit daňový základ až o tři tisíce korun ročně. Ušetří tak 450 korun. Teď ale koalice plánuje zvýhodnění zrušit. „To už tady bylo několikrát, už jsme to zažili za minulých vlád. Hodnotím to samozřejmě zase jako krok protisociální,“ hodnotí hlavní předák závodní odborové rady Ostroje Opava Jiří Volf.

„Pokud člověk chce být odborář, tak si prostě členský příspěvek zaplatí a není jakýkoli důvod, aby to bylo daňovou výjimkou,“ myslí si místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS). „Je to výjimka, která je poměrně nesystémová, je to asi těžko vysvětlitelné, proč tuto výjimku mají právě a pouze odbory,“ dodává předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.