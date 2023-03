Nafta je nejlevnější za více než rok, klesla i cena benzinu

Pohonné hmoty v Česku zlevňovaly vytrvale od konce loňského října. V prvních dnech letošního roku ceny rostly, následně začaly kolísat a od začátku druhého únorového týdne klesají.

Průměrná cena Naturalu 95 je v současnosti o zhruba 8,40 koruny nižší, než byla před rokem. Nafta je v meziročním srovnání o 12,50 koruny levnější.

Analytici: Pokles cen bude pokračovat

Pohonné hmoty v uplynulých dnech podle analytika XTB Jiřího Tylečka reagovaly na zlevňování ropy a pokles velkoobchodních cen paliv. Pozitivně podle něj působila také česká měna. Snížení ceny nafty zároveň podle analytika 4Trans Factoring Jaroslava Tona zároveň naznačuje, že nabídka převyšuje poptávku, což potvrzují i nedávné zprávy o přebytku zásob ropy na světových trzích.

V následujících týdnech by měl pokles cen paliv pokračovat, očekávají analytici. „Ceny ropy i paliv propadly a ani negativní dopad oslabení koruny by na tom neměl nic zvrátit,“ míní Tyleček. V příštím týdnu ovšem nečeká výrazné zlevňování, ceny by podle něj mohly klesnout v řádu jednotek desetihaléřů. „Obvykle trvá týden až čtrnáct dní, než se propad velkoobchodních cen začne výrazněji propisovat do cen pro motoristy. V horizontu týdnů se však v závislosti na vývoji situace na trzích můžeme dočkat zlevnění až v řádu jednotek korun,“ míní Tyleček.

Podobný vývoj odhaduje i Ton. Podle něj navíc může trend klesajících cen v dalších měsících posílit tlak na snižování emisí. „To by mohlo vést k většímu poklesu poptávky po fosilních palivech v dlouhodobějším horizontu,“ dodal.