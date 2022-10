Česko začíná implementovat unijní dohodu o energiích

Konkrétně budou moct vlády chtít po výrobcích elektřiny, aby odevzdali své příjmy nad 180 eur za megawatthodinu. Týkat se to bude zdrojů, které nevyužívají plyn. Ty na výrobě elektřiny vydělávají nejvíc. O třetinu nadměrných zisků můžou přijít i ropné nebo plynárenské firmy.

Teď už je jasnější, jak by státy Evropské unie mohly proti zdražování zakročit a z čeho pomoc zaplatit. „Získali jsme nástroj k solidaritě, k možnosti odčerpat nadměrné zisky a zároveň je použít na to, abychom pomohli domácnostem a malým a středním firmám v podstatě bez omezení,“ přiblížil ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN).

Domácnosti se snaží co nejvíce ušetřit na energiích kvůli stoupajícím zálohám za elektřinu a plyn. A podniky odstavují část svých provozů, protože jsou energeticky náročné a vyrábět se nevyplácí.

Na evropské rozhodnutí čekal i ministr financí, s mimořádnými příjmy počítá rozpočet pro příští rok. „Počkali jsme, abychom věděli, co bude závazné pro všechny členské státy, a to bude implementováno do našeho návrhu zákona. Chtěli bychom mít zhruba ve středu příští týden první návrh,“ předvídá Zbyněk Stanjura (ODS).

Podle opozice by se ale měla cena elektřiny regulovat v celém řetězci, jinak její cena neklesne. „Necháme prodávat elektřinu za vysoké ceny a pak budeme zdaňovat nad nějaký limit ty peníze? Já myslím, že to není dobrá cesta, že je lepší regulovat silovou elektřinu v celém řetězci,“ přál by si poslanec Jan Hrnčíř (SPD).

Místopředseda ANO Karel Havlíček říká: „Vyberou se ty peníze a ty se budou zatím podle neznámého klíče přerozdělovat dotačním způsobem na skupiny, které jsou nejohroženější. A já jenom věřím, že v tom finálním textu bude, že si jednotlivé členské země budou moci pro svoje zdroje nastavit tu hranici nižší.“

Podle návrhu na zastropování cen energií, který rozeslalo ministerstvo průmyslu v pátek, by se nastavení nejvyšší možné ceny elektřiny mělo dotknout i malých a středních firem, které jsou připojené na vysoké napětí.