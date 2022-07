Paliva v Česku od minulého týdne zlevnila, stále jsou ale výrazně dražší než před ruskou invazí na Ukrajinu

Tehdy zaplatili řidiči za benzin o 13,23 koruny na litru méně, za naftu pak o 15,55 koruny na litru méně. Benzin začal z rekordních hodnot o jednotky haléřů zlevňovat na konci června, cena nafty se snižuje od začátku července. V posledních dvou týdnech se ceny snižují o desítky haléřů za týden.

„Pro řidiče je výborné, že prudce klesají velkoobchodní marže na evropském trhu, a to především u benzinu. Vývoj v nejbližším týdnu bude proto pro řidiče příznivý. Do konce července by průměrné ceny mohly poklesnout o dalších 30 až 60 haléřů za litr. Benzin zlevní více,“ konstatuje analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Analytik XTB Jiří Tyleček očekává spíše stagnaci současných cen. „Cena benzinu i dieselu na čerpacích stanicích pokračovala v minulém týdnu v poklesu. Stále se tak pozitivně projevoval propad cen paliv v Rotterdamu z počátku července,“ uvedl Tyleček. Českým řidičům podle něj zlevňovala poslední nákupy síla české měny. „Ceny benzinu i dieselu by se nadále mohly pohybovat v blízkosti 47 korun za litr,“ dodal.