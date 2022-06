Jezdit za levnějším benzinem či nákupy do Polska se už přestává vyplácet

Pro Čechy už přestává být tak výhodné jezdit za nákupy do Polska. Tamní vláda odmítla ruskou ropu i uhlí, takže nakupuje dražší alternativy. Pohonné hmoty tak zdražují i tam, a to se pak s dalšími položkami promítá i do cen jídla. Podle expertů může palivo v Polsku po prázdninách stát i 53 korun za litr.