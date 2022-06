Dodávky ruského plynu jsou zatím stabilní. Nelze ale vyloučit, že se sníží, či úplně zastaví, řekl Síkela

V zásobnících bylo k pátečnímu ránu podle Síkely 2,222 miliardy krychlových metrů plynu, což odpovídá více než šestašedesáti procentům kapacity. Tato zásoba plynu by během topné sezony vydržela pravděpodobně do ledna, stát pracuje na opatřeních, aby měl zásoby na celou topnou sezonu.

Síkela na brífinku po jednání krizového štábu mimo jiné řekl, že na obchodníky apeloval, aby plyn nakupovali dále a ideálně ještě intenzivněji. „Pracujeme také na legislativních zbraních pro energetickou válku,“ ujistil ministr. Konkrétně zmínil, že prezident Miloš Zeman už podepsal normu zavádějící princip use it or lose it – tedy, že bude možné zabavovat volné kapacity například zásobníků, pokud nebudou využívány.

Zákon má přispět k naplněnosti zásobníků a tím posílit energetickou bezpečnost Česka. Novela také v návaznosti na energetickou krizi zkracuje režim dodavatele poslední instance na polovinu, tedy ze šesti měsíců na tři.

Uhelné elektrárny jako záloha

Vláda podle Síkely rovněž na poslední schůzi souhlasila s úpravou energetického zákona. Ta umožní vyhlášení takzvaného předcházení stavu nouze v teplárenství a umožní ponechat krátkodobě v provozu uhelné elektrárny, které by se jinak kvůli emisím musely odstavovat. Stát tak chce zajistit dodávky tepla i v případě, že dojdou zásoby plynu.

Ministr zároveň apeloval na firmy i občany, aby s plynem co nejvíce šetřili. Uvedl, že Česko se v otázce dodávek plynu připravuje na nejhorší možný scénář a lidé by se měli zařídit také tak. Jednání krizového štábu se na ministerstvu průmyslu a obchodu mimo jiné zúčastnili zástupci firem ČEPS, Net4Gas či ČEZ.