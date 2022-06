V Rusku se prodává kvůli sankcím a inflaci méně aut. Západní značky ale možná nahradí čínské

„Pro průměrné Rusy, kteří z osmdesáti procent podporují politiku Vladimira Putina, podporují ruský postup na Ukrajině, ten tlak zatím není tak velký, že by to pocítili ve svých životech, že by neměli co jíst nebo že by ztratili práci a nenašli si jinou. Tlak západních sankcí se už projevuje, ale není to tak citelné a bolestné, jak se to možná stane v dalších měsících,“ uvedl Rožánek.