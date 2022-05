Spotřební daň u pohonných hmot se od středy sníží, zda se to promítne do cen, není jasné

Vláda od středy sníží spotřební daň u pohonných hmot o korunu padesát. Kvůli pokračujícímu zdražování by tak lidé mohli tankovat zhruba za stejné peníze jako před dvěma týdny. Na to, zda ceny benzinu a nafty skutečně klesnou a jak se to promítne do cen v dopravě, ale mají vliv i další okolnosti.