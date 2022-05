Nejžádanější léky proti bolesti či nachlazení zdražují. Zákazníci kupují menší balení

„Bohužel, poslední dobou je to trochu radikálnější. Dělám i zásoby. Mám dcerku, takže i pro to dítě jsou ty produkty čím dál dražší,“ popisuje zákaznice Lenka Konečná, která nyní při nákupu léků stráví o něco více času vybíráním kvůli jejich ceně.

„Vidíme zde léky na řešení nějakých akutních bolestí, dále nosní spreje, léčivé přípravky na řešení otoků sliznic nebo ucpaného nosu. A dále přípravky na řešení střevních potíží. Meziročně sledujeme nárůst ceny deset až dvacet procent,“ popisuje lékárník asistent z lékáren Pilulka Manh Dat Nguyen.

Podle zkušeností této lékárny zájem zákazníků o léky přetrvává. Víc ale právě z důvodů ceny přemýšlejí o velikosti balení. Zdražení v řádu jednotek procent uvádí i další řetězce. Některé se ale i přes ekonomické tlaky snaží ceny udržet.

Léků na předpis se zdražování dotknout nemá

„Růst prodejní ceny u volně prodejných léků dlouhodobě souvisí se zvyšováním nákladů na suroviny, obaly, logistiku a v poslední době i v souvislosti s pandemií covidu-19,“ míní marketingová ředitelka lékáren Moje lékárna Lucie Ševčíková.

Mluvčí lékáren Dr. Max Michal Petrov tvrdí, že tlaky kvůli rostoucím nákladům jsou, ale firmě se zatím daří jim nepodléhat. „Nebo, když už, tak to nepromítat do naší konečné ceny pro pacienty,“ uvádí.

Růst cen by se neměl dotknout léků na předpis. Ty jsou totiž regulovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv. „Měly by vlastně zůstat zhruba v těch úrovních, v jakých jsou v těchto dnech, pokud se do toho nepromítne něco jiného. Ale ani inflace, ani nic podobného nemá žádný přímý vliv na úhrady zdravotních pojišťoven,“ říká prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Při překročení stanovené útraty pojišťovny lidem peníze vracejí. Limity teď resort zdravotnictví snižovat neplánuje.