Růst minimální mzdy zůstává nejasný. Spory ve vládě odkládají rozhodnutí

Opozice je také proti

Skokový nárůst odmítá také většina sněmovních stran.

„To optimum je opravdu zachovat to, co jsme požadovali jako minimum pro všechny státní zaměstnance. Tedy o valorizaci. Vezmu-li si, že to jsou 3,5 procenta, tak to minimum opravdu vidím o tu tisícikorunu,“ řekla předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

„My doporučujeme zvedat spíše postupně, tak aby to odpovídalo růstu průměrné mzdy,“ myslí si místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

„SPD podporuje zvyšování minimální mzdy, nicméně návrh ČSSD je tak skokový, že může způsobit nezaměstnanost právě u těch manuálních profesí,“ představil stanovisko hnutí SPD jeho předseda Tomio Okamura.

Podle ODS by pak za současné situace měla minimální mzda zůstat na aktuální úrovni.

„Minimální mzda dlouhodobě škodí těm nejméně kvalifikovaným lidem, kteří ji berou. Protože při jejím navýšení se může stát, že zkrátka místo toho, aby dostali více, přijdou o práci a půjdou na úřad práce,“ myslí si místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS).