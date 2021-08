Stále není jasné, jak porostou důchody. Návrh hodlají změnit senátní kluby ODS a STAN

„Je to další sekera do naší budoucnosti v tom smyslu, že nakonec na to všichni doplatíme. Ale že to teď není vidět, toho bohužel v předvolební době některé strany využívají,“ konstatuje místopředseda ODS a předseda Senátu Miloš Vystrčil.

„Minulý rok jsme byli stále čtvrtá nejméně zadlužená země v Evropské unii. Tady se někdo snaží říct, že máme nějaký zásadní problém. Nemáme. My patříme mezi nejméně zadlužené země,“ zdůrazňuje premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

Podle ODS a Starostů zákon obsahuje některé věcné chyby. Kritizují třeba návrh, podle kterého by mohli jít až o pět let dřív do důchodu členové integrovaného záchranného systému. Podle členů horní komory se to bude týkat i úředníků. Vláda trvá na původní verzi a s pomocí SPD a KSČM je odhodlaná možné senátní veto přehlasovat.

Vyjít s důchodem

Například Pavla Dvořáčková pobírá měsíční důchod patnáct tisíc korun. Skoro polovinu, sedm tisíc, utratí za jídlo. Přála by si, aby penze příští rok rostly co nejvíc. „Určitě je to potřeba, protože se pořád zdražuje, takže člověk má co dělat, aby s důchodem vyšel,“ vysvětluje.