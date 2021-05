Vláda už nechce zavírat podniky, uvedl Havlíček. Má tomu zabránit očkování, testování i covid pasy

„Chápu, že by podnikatelé chtěli, aby se to otevřelo vše naráz. Ale my se musíme rozhodnout, jestli budeme postupovat i podle toho, co říkají epidemiologové, nebo se v tuto chvíli spokojíme s tím, že čísla jsou dobrá,“ uvedl. Souhlasí sice, že vývoj aktuální situace je příznivý, a to „díky testování, očkování i dodržování pravidel, zvláště v posledních týdnech a měsících“. Varoval však před rizikem, že rychlé rozvolňování by tento příznivý vývoj mohlo zvrátit. „Musíme krok po kroku,“ dodal.

A postupně by se také měl vypínat i dosavadní systém podpor. Místopředseda SPD Radim Fiala v OVM totiž upozornil, že zahrádky, které se v pondělí otevírají, nebudou schopny vydělat na zbytek restaurace. Podle Havlíčka to ale vůbec neznamená, že by nemohly podniky dále čerpat podporu.

„Zahrádky nebudou mít nejmenší vliv na hospodu ve smyslu čerpání kompenzací, protože jim to nebudeme počítat za květen, ale za tři měsíce,“ zdůraznil. Uvedl, že provozovatelé tak mohou dále čerpat i plné kompenzace.