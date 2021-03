Recyklace plastů v Česku nefunguje. Většina odpadu se spálí

Obsah žlutých popelnic míří na třídicí linky, kde pracovníci vyberou umělé hmoty, které se dají dál prodat. Již delší dobu se ale jedná v podstatě pouze o PET a duté plasty (například obaly od tekutých pracích prášků). A i u petek je zájem většinou jen o ty bezbarvé. Zbytek umělých hmot se recykluje obtížně, zvlášť v Česku, kde chybí recyklační kapacity.

Všechno, na co třídicí linky odbyt nemají, se dosud odváželo buď na skládku, nebo do spaloven. Tomuto zbytku se říká výmět a jeho podíl je překvapivě vysoký, na některých linkách může jít až o polovinu odpadu, který lidé vytřídili do barevných popelnic.

Druhé využití jednorázových plastů ovlivňuje nejen poptávka, ale množství celkových peněz v systému sběru druhotných surovin – a také to, jak jsou rozdělovány. Sběr a recyklaci odpadů svěřilo mnisterstvo životního prostředí firmě EKO-KOM a.s, kterou financují z povinných poplatků výrobci a dovozci plastových obalů. EKO-KOM vybudoval velmi rozšířenou a fungující síť sběrových nádob. Na organizaci a svoz nádob vynakládá většinu svého rozpočtu, ale pouze 6 % svého rozpočtu dává na podporu samotné recyklace.

Zavádějící údaje, vychvalovaná recyklace

Jak zjistili reportéři pořadu BILANCE, firma EKO-KOM navíc celé roky publikovala zavádějící údaje o skutečné úrovni recyklace. Ve výročních zprávách uváděla, že míra recyklace plastových obalů u nás vystoupala až na 69 procent.

Do tohoto údaje ale zahrnula veškeré umělé hmoty, které dojely ze žlutých popelnic na třídící linky. Číslo nijak nereflektovalo, že pouze menší část těchto plastů se podařilo zrecyklovat, část byla spálena jako alternativní palivo, nebo ve spalovnách, část putovala zpátky na skládky.

Tento výklad pojmu „recyklace“ umožňovaly i zákony i ministerstvo životního prostředí. Mezi zrecyklované plasty se započítávaly i ty, které byly rozemlety a smíchány z jiným odpadem pro spálení v cementárnách. To Bilanci potvrdil i expert ministerstva životního prostředí Ladislav Trylč.

Tento způsob vykazování recyklace nyní zakazuje Evropská unie, stejně tak jako tlačí členské státy, aby navyšovaly podíl umělých hmot, které skutečně zrecyklují. To se však v Česku neděje, naopak sílí snahy politiků prosadit energetické využití odpadu – tedy pálení s výrobou tepla a elektřiny.

Počet firem, které v Česku umí plasty správně roztřídit podle druhů a vyrobit z nich regranulát, lze spočítat na prstech jedné ruky. Stejně tak firmy, které umí granulát proměnit na nový výrobek. Jednou z nich je středočeský Stabilplastik. Jeho jednatel Patrik Luxemburk považuje systém nového využití použitých plastů za absurdní.

„Všechny peníze jdou na sběr plastu, ale nikoho nezajímá, že se pak nevyužívá. Neexistuje cílená podpora zpracovatelů a výrobců. Regranulát musíme dovážet až z Německa, protože je tam mnohem levnější – tam jsou peníze v systému mnohem chytřeji distribuovány. Přitom by stačilo, kdyby stát začal recyklované výrobky sám nakupovat a nahradil jimi mnohem dražší a těžší betonové prvky“, říká Luxemburk a mluví například o silničních žlabech nebo protihlukových stěnách.

Poslanecký zásah

V novém zákoně o odpadech poslanci zakázali vracet na skládky již vytříděný odpad, který má vyšší výhřevnost než 6,5 MJ/kg v sušině. To v podstatě znamená, že vše, co dobře hoří, by mělo být využito spálením – buď pro výrobu energie ve spalovnách, nebo jako součást odpadového mixu, který se pálí v cementárnách.

Poslanci tak otevřeli cestu pro budování dalších kapacit pro pálení, nikoliv pro recyklaci. Paradoxně to ale v krátkodobém horizontu vede k neřešitelné situaci – stejně jako nejsou dostupné kapacity pro recyklaci, není ani dost spaloven pro využití ohromného množství přebytečných plastů – tedy výmětu z třídicích linek.

EKO-KOM na změnu zákona zareagoval tak, že zvýšil své příspěvky třídicím linkám o 30 až 40 procent. To by mělo zvýšit motivaci k pečlivému roztřídění plastů podle druhů, což je podmínkou pro úspěšnou recyklaci. Někteří recyklátoři se dočkali také přímé finanční podpory. Zároveň ale představitelé profesních sdružení upozorňují, že bez systematické podpory se recyklace nemá šanci zlepšit.

Například Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství požaduje na zboží z recyklátu daňové úlevy. „Tím by se podařilo snížit jak cenu komodity, tak cenu výrobku z recyklátu a tím by se materiálovému zpracování odpadu pomohlo“. Zároveň všichni účastníci trhu žádají, aby stát začal recyklované výrobky zvýhodňovat ve výběrových řízeních.

Přestože změny v zákoně, které začaly platit na začátku roku, krátkodobě tlačí na energetické využití odpadu, ČR se růstu recyklace nemůže vyhnout. Podle současného cíle stanoveného Evropskou komisí má být do roku 2025 být recyklováno 50 procent plastového odpadu v EU a do roku 2030 55 procent. Jakékoliv pálení plastového odpadu, i když povede k výrobě tepla i elektřiny, zůstává masivním zdrojem skleníkového plynu CO2. A také po něm zbývá až třetina původního objemu ve formě popílku s množstvím toxických látek.