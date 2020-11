Daňový balíček jim bere část příjmů. Zástupci regionů budou lobbovat v Senátu, aby získali kompenzace

Středočeská obec Nespeky s téměř osmi sty obyvateli hospodaří s deficitním rozpočtem. Letos počítala s příjmy 11,7 milionu a výdaji 14 milionů. A rozpočet už musela upravovat kvůli koronaviru.

„Do konce roku odhadujeme ztrátu zhruba jednoho milionu korun, což je podstatná část našich peněz na investice,“ řekl starosta Nespek Michal Tyrner (nez.). Už teď tu ladí investice do dalších let, mají směřovat hlavně do infrastruktury. Nyní obci hrozí, že o další miliony přijde kvůli dopadům daňového balíčku, který minulý týden schválili poslanci.