Evropská komise hodlá zpoplatnit další emise, chce tak pomoci ke splnění klimatických cílů

Komise ve čtvrtek zveřejnila analýzu dopadu přísnějších limitů a podle Timmermanse je jejich splnění v možnostech všech států. „Emise neklesají dostatečně rychle a devastující následky vidíme každý den,“ řekl Timmermans s odkazem na časté extrémní výkyvy počasí.

Ke splnění 55procentího cíle může podle něj EU pomoci mimo jiné rozšíření systému, kterým si znečišťovatelé mohou koupit právo na vypuštění určitého množství zplodin. Povolenky by se nově mohly vztahovat na silniční dopravu či větší část vytápění budov. Jejich systém by měl zahrnout rovněž lodní dopravu. K čistšímu ovzduší by podle Timmermanse mělo přispět také zpřísnění požadavků na energetickou účinnost produktů či strojů.

Komise do června příštího roku předloží sérii návrhů, které by měly zajistit převedení těchto plánů do praxe.

Konečné slovo ve schvalování limitů budou mít členské státy a Evropský parlament.