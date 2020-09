Více zaměstnavatelů bude nabírat než propouštět, ukazuje průzkum Manpower

Přijímat nové zaměstnance plánuje podle průzkumu osm procent zaměstnavatelů, naopak sedm procent očekává snižování jejich počtu. Na 83 procent oslovených firem uvedlo, že během třetího čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus jedno procento. V předchozím čtvrtletí to bylo minus čtyři procenta.

Firmy podle ní ještě nedokážou plně posoudit, jak se bude do budoucna vyvíjet jejich byznys. Pro zaměstnavatele je nyní ještě náročnější nalézt nové zaměstnance než v období konjunktury, a to především ve výrobním sektoru. Celosvětový pokles odbytu automobilů sice znamená hrozbu pro českou ekonomiku a zaměstnanost, nicméně řada mezinárodních firem přesouvá část výroby do Česka a poptává nové zaměstnance, které velmi těžko na lokálním trhu hledá. Mírně se ale zlepšila dostupnost specialistů, techniků, odborných a vedoucích pracovníků, dodala.

Nejoptimističtější jsou zaměstnavatelé malých společností

Zaměstnavatelé malých společností hlásí nejoptimističtější náborové plány s čistým indexem trhu práce plus čtyři procenta. Velké podniky vykazují index plus dvě procenta a mírný pesimismus je u středních podniků, kde je index minus dvě procenta, podobně jako v mikropodnicích s indexem minus jedno procento.

Nejsilnější náborové prostředí hlásí odvětví zpracovatelského průmyslu a ostatních služeb (státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura a doprava, skladování a komunikace) s indexem plus čtyři procenta. Další pracovní příležitosti nabízí stavebnictví s indexem plus dvě procenta. Jediná negativní předpověď je v odvětví ostatní výroba (výroba, rozvod elektřiny, plynu a vody a zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov a těžba nerostných surovin) s čistým indexem trhu práce minus dvě procenta. Ostatní odvětví hlásí stagnující náborové plány.

Nejsilnější trh práce hlásí Čechy s indexem plus pět procent. Morava s indexem nula zůstává stabilní. Mírné oslabení očekává Praha s minus třemi procenty.