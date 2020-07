Americká ekonomika se ve druhém čtvrtletí zřítila o 32,9 procenta

Výsledek je přesto nepatrně lepší, než čekali analytici. Ti v průměru předpokládali, že hospodářský propad dosáhne zhruba 34 procent. Propad je i tak nejhlubší minimálně od roku 1947, kdy se tyto údaje začaly v nynější podobě sledovat.

„(HDP) je blízko odhadům, ale je to samozřejmě historický propad,“ řekl k číslům hlavní analytik makléřské společnosti Spartan Capital Securities v New Yorku Peter Cardillo. „Samozřejmě, že jsou to staré zprávy, ale co to znamená do budoucna? Ta čísla jsou tak špatná, že i když teď procházíme zotavením, dopad nových případů nákazy koronavirem by ten proces zotavování mohl zastavit,“ citovala ho agentura Reuters.

Kvůli rychlému šíření koronaviru se americká vláda na konci března rozhodla citelně utlumit ekonomickou aktivitu. Zavřít musela řada firem, což se dotklo například hotelů, restaurací, barů a dalších služeb. Desítky milionů lidí se tak ocitly bez práce – právě služby se totiž na tvorbě HDP ve Spojených státech podílejí nejvíce.