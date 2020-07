Německá ekonomika se ve druhém čtvrtletí propadla o 10,1 procenta

Ekonomové podle agentury Reuters předpokládali, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se sníží o devět procent. V meziročním srovnání ekonomika klesla o 11,7 procenta, i to je horší výsledek, neboť analytici očekávali pokles o 11,3 procenta. „Tak teď je to oficiální. Je to recese století,“ poznamenal k údajům ekonom Andreas Scheuerle ze společnosti DekaBank. Hospodářský propad ve druhém čtvrtletí vrátil výkon německé ekonomiky téměř o deset let zpátky. Statistický úřad rovněž upozornil, že propad byl mnohem výraznější než nejprudší čtvrtletní pokles z období globální finanční krize v roce 2009, kdy činil 4,7 procenta. Tempo hospodářského poklesu za první čtvrtletí statistický úřad zpřesnil na dvě procenta, zatímco původně hlásil 2,2 procenta. Pandemie nemoci covid-19 výrazně zasáhla spotřebitelské výdaje, podnikové investice i zahraniční obchod. Německá vláda představila rozsáhlá opatření, která mají zmírnit negativní dopady koronavirové krize na ekonomiku. Rozhodla se například na půl roku snížit daň z přidané hodnoty (DPH) a poskytnout rodinám jednorázový příspěvek 300 eur (zhruba 8000 korun) na každé dítě.

Odkaz Německá vláda v reakci na koronavirus odsouhlasila snížení DPH i 300 eur na každé dítě

Analytici předpokládají, že německá ekonomika se ve druhé polovině roku vrátí k růstu. Například institut Ifo tento týden předpověděl, že HDP za třetí čtvrtletí vykáže růst o 6,9 procenta. Ekonom Carsten Brzeski z banky ING ve čtvrtek uvedl, že nynější recese by mohla být nejhlubší, ale zároveň nejkratší v historii. „Všechny měsíční indikátory už od května signalizují silné oživení ekonomické aktivity,“ dodal. Evropská komise tento měsíc předpověděla, že německá ekonomika letos klesne o 6,3 procenta. Na příští rok už počítá s růstem, který odhaduje na 5,3 procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a zároveň největším obchodním partnerem České republiky.

Český statistický úřad zveřejní předběžný odhad vývoje hrubého domácího produktu České republiky za druhé čtvrtletí v pátek. Ekonomové očekávají pokles proti předchozímu čtvrtletí od 7,4 do 14 procent. V prvním čtvrtletí se HDP proti předchozím třem měsícům snížil o 3,4 procenta. Lidí bez práce v Německu v červenci překvapivě ubylo Počet lidí bez práce v Německu v červenci pak podle předběžných a sezonně přepočtených údajů klesl zhruba o 18 tisíc na 2,92 milionu, jak oznámil spolkový úřad práce. Je to překvapivý výsledek, analytici totiž předpokládali, že kvůli dopadům šíření nového koronaviru nezaměstnaných opět přibude. Míra nezaměstnanosti pak zůstala v červenci na 6,4 procenta. Ekonomové v anketě agentury Reuters v průměru předpokládali, že počet lidí bez práce v Německu vzroste zhruba o 43 tisíc. To znamená, že největší evropská ekonomika by se mohla z problémů způsobených koronavirovou krizí dostat s menší újmou, než se předpokládalo.

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii pak v červnu podle sezonně přepočtených údajů vystoupila na 7,1 procenta, zatímco v květnu byla o desetinu procentního bodu nižší. Ve své konečné zprávě to ve čtvrtek uvedl statistický úřad Eurostat. V eurozóně se nezaměstnanost zvýšila na 7,8 procenta, což je rovněž nárůst o desetinu bodu. Nadále se přitom zvyšuje nezaměstnanost mezi mladými lidmi do 25 let. Většina zemí EU v červnu zmírňovala restriktivní opatření zavedená proti šíření nového koronaviru. Ekonomové v anketě agentury Reuters v průměru předpokládali, že míra nezaměstnanosti v eurozóně v červnu dosáhne 7,7 procenta. Nezaměstnanost za květen přitom byla po revizi dat v EU i v eurozóně o 0,2 procentního bodu vyšší, než uváděla předběžná zpráva. V České republice míra nezaměstnanosti v červnu vystoupila na 2,6 z květnové hodnoty 2,4 procenta. Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od údajů Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v červnu vystoupila na 3,7 z květnových 3,6 procenta. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce pak z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.