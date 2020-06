Čínský Tencent vstoupil za 6,2 miliardy do českého studia Bohemia Interactive, píše server

Tato investice Tencentu je poslední z řady obchodů v oblasti videoher, které čínský internetový gigant uzavřel v Evropě po regulaci odvětví v Číně. Pandemie nemoci covid-19, během níž řada lidí trávila čas doma, byla pro videoherní průmysl vzpruhou. Tencentu za první čtvrtletí stouply tržby z tohoto sektoru o 31 procent.

Zahraniční akvizice Tencentu v herním průmyslu nabyly na významu zejména poté, co reorganizace čínských regulátorů médií zkomplikovala schválení nových her k distribuci v Číně. Úřady čínské vlády kontrolují před uvolněním do distribuce veškerý obsah filmů, knih i videoher. Od reorganizace se schvalování her, zejména těch založených na zahraničních vzorech, markantně zpomalilo, což významně dopadlo na tržby firmy.

Čínský holding vlastní širokou škálu společností podnikajících v technologickém sektoru a patří mezi největší světové hráče v této oblasti. Mezi přední firmy spadající do holdingu patří například studio Riot Games stojící za League of Legends. Tencent rovněž vlastní 40 procent firmy Epic Games, která vyvinula Fortnite, jednu z nejhranějších videoher současnosti.

V lednu technologický gigant koupil za přibližně 140 milionů dolarů norskou společnost Funcom. V lednu získal menšinový podíl v německém studiu Yager, která vyvíjí hru The Cycle. Největší akvizicí Tencentu v Evropě byl v roce 2016 nákup společnosti Supercell, kterou čínský internetový podnik získal ve spolupráci s dalšími partnery. Supercell se sídlem ve Finsku vyvíjí hry pro chytré telefony.