Nižší DPH za jídlo a pivo v restauracích se v praxi objeví od pondělí. Menší zdanění by chtěli i ovocnáři

Čeští ovocnáři i zelináři přitom volají po snížení DPH dlouhodobě, a zrovna teď by to podle nich přišlo vhod více než kdy jindy. „Určitě by to podpořilo spotřebu, ve svém dopadu by to mělo zlevnit produkci na regálech,“ tvrdí pěstitel zeleniny a výkonný ředitel G’s Group Czech Tomáš Valtr.

Kadeřnice ani přes nižší DPH asi nezlevní

Desetiprocentní DPH se od prvního května vztahuje i na pečovatele, ale také úklidové firmy a myče oken. Levnější by díky němu mohly být třeba opravy obuvi, opravy jízdních kol nebo kadeřnické služby. Vzhledem k aktuální situaci ale žádné snížení cen tito živnostníci nechystají.

Kadeřnictví mohou od pondělí zase otevřít, ale za komplikovaných pracovních podmínek. „Přiznám se, že přes štít, který budu muset používat, nevidím úplně dobře. Světlo se mi lomí, dechem se mi štít mlží. Když si nechtíc do štítu fouknu fénem, nevidím nic,“ popisuje kadeřnice Martina Nytrová z Ostravy.

Místo snížení ceny o nižší DPH se ale kadeřníci chystají zdražovat, pro vysoký zájem zákazníků je k tomu ideální doba.