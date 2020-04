Pivo bude levnější, i když zatím nenaběhne další vlna EET

„Samozřejmě až otevřeme, tak snížené DPH by mělo pomoci,“ konstatuje majitel jedné z pražských pivnic Jiří Janeček. Loni v tuto dobu byla podle něj během obědů zahrádka restaurace obvykle plná a za den tu běžně vytočili i tři sudy piva.

Teď si však lidé kvůli koronavirovým opatřením odnášejí jídlo sebou a kupují si také točené pivo v pet lahvích. Snížené DPH na pivo vypité uvnitř se jich tak zatím nedotkne.

„O pivo je zájem. Jsme rádi, že si naši štamgasti uvědomují, že když přežijeme tuto dobu, že si za měsíc dva k nám budou moci přijít na pořádné točené pivo,“ říká Janeček.

Schillerová věří, že snížení DPH pomůže restaurace nastartovat

Snížená sazba daně může být jen tam, kde je pivo součástí stravovací služby, tedy tam, kde –⁠ podle metodiky ministerstva –⁠ jídlo a pití poskytují třeba v místnostech s toaletou a k dispozici dávají běžné příbory, což prodej s sebou nesplňuje.

„To by bylo v rozporu se směrnicí EU, což je směrnice k DPH, která říká, že alkohol můžete dát do snížené sazby, jen pokud je to součástí služby,“ vysvětlila ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO). Teď věří, že snížení DPH na točené pivo také pomůže po uvolnění omezení restaurace a hospody nastartovat.

„Nižší DPH může být symbolická podpora, ale pro naše restauratéry a majitele hospod je potřeba, aby slyšeli ze strany vlády a krizového štábu, kdy budou moci počítat s tím, že by provozovny otevřely,“ zdůrazňuje místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS).

Podle člena rozpočtového výbou Jana Hrnčíře (SPD) pomůže jakákoliv snížená sazba DPH na potraviny, které jsou spojené se službami restaurací.