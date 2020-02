Rizikově zadlužených Čechů ubylo. Přibývá však těch, kteří si půjčují pro splacení starých půjček

Asociace považuje za rizikové půjčování takové, které vykazuje několik „nebezpečných“ rysů zároveň. Například, když je spotřebitel ochotný krýt splátky další půjčkou, když splácí tři a více půjček nebo když si půjčil při dlouhodobém nedostatku financí.

Na základě průzkumu vznikly i charakteristiky Čechů, kteří se rizikově zadlužují. Patří mezi ně lidé ve věku 18 až 34 let, s nižším vzděláním (základní školou či vyučením), často s půjčkami od více poskytovatelů. Půjčku si berou na splátku předchozí půjčky a o své schopnosti splácet nepochybují.

Půjčit si na dovolenou? Nikdy

Česká bankovní asociace v průzkumu také zjišťovala, na co by si lidé nikdy nepůjčili. Více než osmdesát procent dotázaných zmínilo zážitky a dovolenou. Více než polovina těch, kteří mají zkušenosti s půjčkou, by se také varovala koupě sportovního vybavení. Zadlužení při koupi ostatních „spotřebních požitků“ by se už bála výrazně menší část dotazovaných. U spotřební elektroniky to bylo 33 procent, u nábytku 15 procent a u nákupu auta či motorky 16 procent dotázaných.

Pokud už by se dotazování dostali do potíží se splácením, tak by se především snažili vyjednávat o odkladu splátek s poskytovatelem půjčky (přes 60 procent lidí, kteří mají zkušenosti s půjčkou). Zhruba čtyřicet procent by se pak pokusilo půjčky konsolidovat (spojit dohromady) v bance.

Pro půjčky do banky nebo k příbuzným

Pro půjčky chodí Češi především do banky (65 procent dotázných). Dalšími preferovanými variantami je využití pomoci příbuzných a známých (34 procent) a jednání o půjčce přímo s prodejcem zboží (24 procent). Půjčky si přitom lidé obvykle berou, když jim chybí hotovost, ale nechají se také zlákat „akcí na splátky“.

Téměř polovina Čechů pak má půjčku ve výši přes 100 tisíc korun. Obavy, že nebudou schopni splácet, vyjadřují hlavně ženy a lidé s nižším vzděláním. Neschopnosti splácet se pak obávají také ti, u nichž výše půjček překročila 300 tisíc korun.