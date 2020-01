Nástup elektromobilů pokračuje, Hyundai začne v Nošovicích vyrábět model Kona Electric

V současné době se v Nošovicích vyrábí typ Hyundai Tucson a pět verzí modelu Hyundai i30. Vozy se vyvážejí do 69 zemí, nejvíc do Německa, Velké Británie, Ruska, Španělska a Itálie, tuzemský trh tvoří přibližně čtyřprocentní podíl.

Škoda Auto chce letos začít v Mladé Boleslavi vyrábět první elektromobil vyvinutý na koncernové platformě MEB, uvedla minulý týden agentura ČTK. Do roku 2025 investuje společnost Škoda do rozvoje alternativních technologií pohonu a nových služeb mobility dvě miliardy eur (více než 50 miliard korun). Firma očekává, že podíl elektrifikovaných vozů na jejím celkovém prodeji bude do roku 2025 činit přibližně 25 procent.

Škoda vyrábí vozy také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než sto trzích. V ČR zaměstnává asi 37 tisíc lidí.