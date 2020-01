Třinecké železárny čeká těžký rok. Podnik si stěžuje hlavně na nízkou prodejní cenu oceli

Czudek: Ceny oceli jsou tristní

„První kvartál se jeví, že se v oblasti objemu lehce zlepšuje. V cenové olbasti zatím změnu nevidíme ani trochu, což je pro nás docela tristní. Naopak se výrazným způsobem zvyšují ceny vstupů,“ řekl Czudek.

V případě, že by cena vstupních surovin zůstala na nynější výši, Třinecké železárny by podle ředitele musely výrazně škrtat v plánovaných investicích podniku. Některé investice posouvá už teď. „Nejednalo se ale v žádném případě o investice, které by měly nějaký dopad do ekologických záležitostí, třeba snižování hluku, protože to si bereme jako absolutní priority,“ řekl.