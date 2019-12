Mzdy mají příští rok dál růst, ovšem výrazně pomaleji

Mzdy mají i v roce 2020 dál růst, podle analytiků už ale ne tak rychle jako dosud. Důvodem je zpomalování ekonomiky. Pracovníkům v soukromých firmách by měly výdělky příští rok stoupnout o průměrných 2100 korun. Letos to byla vyšší částka. Vyplývá to z průzkumu Hospodářské komory.