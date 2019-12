Euro ekonomicky moc nedává smysl, tvrdí bývalý ministr Pilný, přesto vyzval k jeho přijetí. „Někdy“

Pilný: Určitě někdy

Bývalý ministr financí za ANO Ivan Pilný v pořadu Události, komentáře uvedl, že euro je především politický projekt, který ekonomicky moc smysl nedává. Přestože Česká republika kritéria pro přijetí evropské měny splňuje, Pilný by vážil datum.

Za jeden z problémů přijetí eura považuje udržitelnost českých veřejných rozpočtů a snížení manévrovacího prostoru v případě krize. „Když máte euro, tak je strašlivě malý. Pokud si nedáme do pořádku veřejné rozpočty, a to se týká hlavně zdravotnictví a penzijní reformy, tak máme další velmi vážnou překážku, proč bychom to neměli udělat,“ vyslovil se stran přijetí eura. „Ale určitě bychom to někdy měli udělat,“ dodal Pilný.

Špicar s argumentem souhlasí a vyzval, aby se veřejné finance daly do pořádku. „A je to tedy trochu škoda, že i tahle vláda, podobně jako mnoho předchozích, s důchodovou reformou a s nutnou reformou zdravotnictví s největší pravděpodobností během svého funkčního období vůbec nic neudělá. A to je věc velmi nešťastná,“ podotkl.

Špicar: Pomozme jim

Jako argument proti přijetí eura někdy zaznívá, že Česká republika by musela ručit za země, které se dostanou do potíží, třeba i kvůli rozpočtové neukázněnosti. „Evropská unie funguje na principu solidarity. Když je některé zemi špatně i třeba vlastní vinou, tak jí ti ostatní pomůžou, postaví ji na nohy, aby ta země potom mohla pomáhat ostatním, když se zase oni dostanou do složité situace,“ vysvětlil Špicar.

„Vzpomeňte si na Irsko. To na tom před mnoha lety bylo opravdu špatně, potřebovalo pomoc ostatních a teď pomáhá těm, které jsou v problémech. Dokážu si představit, že se nám může někdy stát, že ztratíme kontrolu nad vlastními veřejnými financemi kvůli tomu, že nejsme schopni si pořádně zreformovat zdravotnictví a penze, a že někdy můžeme také potřebovat pomoc ostatních,“ sdělil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.