Thomas Cook v nesnázích. Jedna z největších cestovních kanceláří žádá o pomoc britskou vládu

Zadlužená britská cestovní kancelář Thomas Cook, která patří k největším na světě, požádala o pomoc vládu v Londýně. Píše to list Financial Times a server BBC. Společnost k tomuto kroku přistoupila poté, co jí věřitelské banky nařídily, aby si zajistila dalších 200 milionů liber (téměř 5,9 miliardy korun) jako rezervu pro zimní měsíce. Pokud peníze nesežene, hrozí mu už tento víkend převedení pod nucenou správu.