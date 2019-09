Firmy přibrzdí přijímání nových lidí, i kdy budou dál nabírat, ukazuje průzkum Manpower

Přijímat nové zaměstnance plánují podle průzkumu čtyři procenta zaměstnavatelů, naopak dvě procenta očekává snižování jejich počtu. Na 93 procent oslovených firem uvedlo, že během čtvrtého čtvrtletí změnu nechystá. Čistý index trhu práce tak činí plus dvě procenta. V předchozím čtvrtletí to bylo plus pět procent.

„Míra nezaměstnanosti v České republice zůstává nejnižší v Evropě a společnosti mají potíže s obsazováním svých volných pracovních míst ve všech odvětvích, ale podle našeho výzkumu se ve čtvrtém čtvrtletí předpokládá zpomalení tempa náboru. Zvýšenou opatrnost sledujeme zejména v automobilovém odvětví, které je v české ekonomice klíčovým zaměstnavatelem,“ uvedla generální ředitelka ManpowerGroup Česká a Slovenská republika Jaroslava Rezlerová.

Podle ní 21 procent velkých společností plánuje zvýšit počet zaměstnanců, zatímco v předchozím čtvrtletí to bylo 35 procent.