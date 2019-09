Průmysl v červenci stagnoval. Výroba aut ale výrazně rostla

Bez očištění byla průmyslová produkce meziročně vyšší o 5,6 % (v červenci 2019 bylo o dva pracovní dny více než v červenci 2018). V červnu klesl průmysl bez očištění o 6,4 % (v červnu 2019 bylo o jeden pracovní den méně než v červnu 2018).

Obecně je potřeba brát průmyslovou výrobu v průběhu letních měsíců s určitou rezervou, jelikož čísla bývají rozkolísaná z titulu celozávodních dovolených, uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler. „Nadále nicméně platí, že situace v tuzemském průmyslu zůstává nejistá, což naznačuje dosavadní vývoj předstihových indikátorů, které letos poklesly na nejnižší hodnoty za poslední roky. Za celý letošní rok roste tuzemský průmysl zhruba o jedno procento, což je nejslabší dynamika od roku 2013.“

Další vývoj se bude odvíjet od kondice světové ekonomiky, která v současnosti zpomaluje kvůli obchodním válkám, od zpomalování čínské ekonomiky, problémů v automobilovém sektoru či nejistoty kolem brexitu, doplnil Seidler.

Analytici oslovení agenturou ČTK se shodli, že červencový růst průmyslové výroby podpořilo zejména načasování celozávodních dovolených, které výrazně zvýšilo produkci automobilového průmyslu. Automobilky tradiční letní odstávky provedly až v srpnu.

Nových zakázek přibylo

Hodnota nových zakázek v červenci meziročně vzrostla o 10,2 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 12,4 %. K meziročnímu růstu přispěla nejvíce odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (růst o 18,4 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (růst o 71,8 %) a výroba elektrických zařízení (růst o 10,8 %), uvedl ČSÚ.

„Vizuálně silný růst nových objednávek je v případě července nutno brát s rezervou. Zjevně zde ve výrazné míře pozitivně zapůsobil vyšší počet pracovních dní,“ uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Dodal ale, že červenec zároveň zřejmě přinesl i určité oživení po velmi slabých číslech za letošní červen.

Stavebnictví dál roste, ale na loňský rok nedosáhne

Stavební produkce po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,7 procenta. Dařilo se především inženýrskému stavitelství, kde produkce stoupla o 8,3 procenta, uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová. „To vzhledem k tradičním prázdninovým opravám českých silnic a dálnic není překvapivé. Výstup pozemního stavitelství přidal v červenci 1,9 procenta. Poptávka po rezidenčním bydlení je ale stále velká.“

Ekonomka však dodala, že ještě loni touto dobou rostlo stavebnictví dvojcifernými tempy. Kapacita sektoru je podle ní v současné době vyčerpaná, a tak i přes převis poptávky nad nabídkou není možné výstup zvyšovat. „To je dobře vidět i na cenách stavebních prací, které rostou nejrychleji od roku 1999. V červenci jejich meziroční dynamika dosáhla už necelých čtyř procent,“ dodala.

Zahraniční obchod si drží formu

Bilance zahraničního obchodu skončila v červenci přebytkem 0,1 miliardy korun. Loni přitom dosáhla schodku 8,2 miliardy korun. Letos se dařilo mimo jiné obchodu s auty.

„Navzdory zpomalující se globální ekonomice a klesající externí poptávce se překvapivě daří exportům automobilů. Ty v červenci meziročně vzrostly o 13,7 miliardy korun a zlepšily tak bilanci zahraničního obchodu o osm miliard,“ uvedla ekonomka Komerční banky Monika Junicke.

Český zahraniční obchod se v červenci „držel“, zejména vzhledem k nepříznivé mezinárodní situaci, zdůraznil také hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. „Uvažme, že v druhém letošním čtvrtletí vykázal tuzemský zahraniční obchod druhý nejlepší kvartální výsledek v celé historii samostatné České republiky, takže letošní výkon zahraničního obchodu fiaskem nebude, byť druhá polovina roku bude obtížnější,“ uvedl ekonom. Dodal, že bilanci zahraničního obchodu napomáhá poměrně slabá dynamika investiční aktivity v ČR, která tlumí dovoz.

Kovanda také zmínil, že z klíčových exportních odbytišť českého vývozu se kvůli nejistotě spjaté s brexitem nedaří vývozu do Británie a kvůli problémům tamní ekonomiky také vývozu do Turecka. „Nadmíru se daří naopak vývozu do Ruska, USA, Japonska a Švýcarska, když ve všech těchto destinacích vykazuje český export výrazný meziroční procentuální nárůst.“