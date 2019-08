Méně peněz na obranu může znamenat časový posun některých projektů, řekl Metnar

Někdejší český ministr obrany Alexandr Vondra nepochybuje o tom, že si ministerstvo s nižším rozpočtem poradí. Nižší výdaje ale podle něj vážně ohrožují závazek, že do roku 2021 bude Česko dávat na obranu 1,4 procenta svého HDP. Dvouprocentní cíl do roku 2024 označil za velmi nereálný. Nyní rozpočet ministerstva obrany představuje asi 1,2 procenta HDP.

„První, kdo začal něco řešit, jste až letos vy. Martin Stropnický se bál cokoliv udělat a neudělal vůbec nic a paní ministryně Šlechtová udělala na ministerstvu totální chaos. Ztratilo se pět let. Vy sami jste říkali, že do roku 2021 chcete 1,4 procenta HDP, a tento cíl je vážně ohrožen, vzhledem k tomu, že se nedodržují výdajové rámce na další dva roky. A dosáhnout do roku 2024 dvou procent, tak to je velmi nereálné,“ uvedl Vondra.

Podobný názor vyslovil i generál Pavel. „S největší pravděpodobností nebudeme schopni dodržet náš závazek,“ řekl. Chybí mu realistický plán, jak toho dosáhnout. Poznamenal, že se nedá očekávat, že když ekonomika zpomaluje svůj růst, budou se výrazně zvyšovat obranné výdaje. Reálné schopnosti české armády podle Pavla rostou, ale ne tak rychle, jak se Česko zavázalo.