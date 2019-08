Jednodenní nebo krajské dálniční známky zákon zatím neumožňuje, diskutovat o nich ale lze, uvedl Kremlík

Kremlík však zdůraznil, že se o žádné z těch variant aktuálně neuvažuje. „Současná platná právní úprava to neupravuje a neumožňuje,“ vysvětlil. V případě krajských známek by bylo podle něho velmi obtížné mezi jednotlivými kraji stanovit hranice a propustnost. Nicméně připustil, že je ochotný o tom znova diskutovat.

Cena dálniční známky zůstane stejná, tedy 1500 korun za rok, minimálně po dobu, než bude dokončena modernizace D1, uvedl ministr dopravy. Tato situace by mohla nastat právě v roce 2021, kdy papírové dálniční známky vystřídá jejich elektronická forma. Pak se bude zvažovat znova i její výše, která by mohla dosáhnout dvou tisíc korun.

V případě zavádění jednodenních kupónů by bylo podle něho potřeba především spočítat případné finanční dopady související s jejich zavedením. „Kupony, které řidiči platí, jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. A veškeré tyto peněžní prostředky, řádově se jedná o částku asi 5,2 miliardy za rok 2018, jsou investovány do dálnic a do oprav silnic. Pokud by to mělo znamenat výpadek těchto peněžních prostředků, tak bych se musel nad tím vážně zamyslet,“ podotkl Kremlík.

A co se letos povedlo? Otevřených je osm jihočeských kilometrů mezi Bošilcem a Ševětínem. K tomu by mělo přibýt 14 kilometrů za zmíněným Přerovem a připočíst můžeme i dálniční křižovatku u Olšan na D46. Za rok 2019 je to tedy asi 25 dokončených kilometrů a začít se má ještě na 4 jiných místech. V součtu představují přes 33 nových kilometrů.

V Česku se aktuálně dálnice spíš opravují, než stavějí. Třeba na D1 je momentálně pět takových úseků, dohromady přes 50 kilometrů, plus k tomu další přímo na výjezdu z hlavního města, nic z toho ale nebude hotovo letos. Do zimy naopak silničáři chtějí otevřít tentokrát novou část mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou.

Podle Kremlíka je to však jinak: na stavbu dálnic půjde z národního rozpočtu 70 miliard, což je zmíněné navýšení o pět miliard, dohodnuté s místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), ale zároveň dalších 20 až 25 miliard z evropských peněz. „To znamená, že jsme na 95 až 97 miliardách korun, které půjdou do dopravní infrastruktury. Takže není správná informace, že na výstavbu půjde 70 miliard, ale půjde tam částka mezi 95 až 100 miliardami korun,“ dodává.

Podle senátora Nytry to ale nestačí. Za letošní rok se dokončilo pouze 25 kilometrů dálnic.

„Vzhledem k rostoucím příjmům rozpočtu si myslím, že by to mělo být více,“ uvedl.

Kremlík však podotknul, že to souvisí s celkovou připraveností staveb. „Vždycky můžeme říkat, že to může být více, ale musí to být reálné. Příští rok bychom měli otevřít 32 kilometrů nových dálnic, to znamená o dalších asi sedm kilometrů více oproti letošnímu roku.“ A dodává, že jeho záměrem je, aby do pěti let byla zahájena výstavba všech úseků dálnic.

„Nebudu ale říkat konkrétní datum. Všichni víme, že příprava staveb v České republice podle úpravy, která tady byla, trvá 10 až 12 let, než se zahájí stavba dálnice; ta pak trvá zpravidla 3 až 4 roky. A já chci říci, že hnutí ANO a my na ministerstvu dopravy ve spolupráci s poslanci a senátory jsme připravili první rozsáhlou novelu zákona o ochraně výstavby, která již je účinná a která zahrnuje urychlení výstavby, plus další významnou novelu budu do vlády předkládat,“ konstatuje. Důvodem je podle něho především snaha zjednodušit právní prostředí, které povede k urychlení staveb.

„A třešinkou na dortu bude změna stavebního práva, které připravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Chtěli bychom, aby do jednoho roku bylo pravomocné stavební povolení pro stavbu dálnice od předání úplných podkladů,“ doplnil.