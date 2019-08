Českou ekonomiku táhne spotřeba domácností. Vyvažuje negativní zahraniční vlivy, míní Rusnok

přehrát video Guvernér ČNB Jiří Rusnok v pořadu Byznys ČT24

Český statistický úřad ve středu informoval, že český hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně vzrostl o 2,7 procenta. Jde o mírně horší výsledek ve srovnání s 2,8 procenta v prvním čtvrtletí. S ohledem na vývoj v Německu (mezikvartální pokles ve druhém čtvrtletí o 0,1 procenta a úvahy expertů o balancování na hraně recese) si ale Česko podle ekonomů vede dobře. Rusnok zmínil, že růst české ekonomiky sice zpomaluje, ale při tomto ochlazování se vrací na tempo, které je udržitelné a odpovídající jejímu potenciálu. Tedy mezi 2,5 až 3 procenty. Hlavní tahoun hospodářství - spotřeba domácností - se vyvíjí od mimořádně vysoké zaměstnanosti a silného růstu mezd. „Nadstandardní růst mezd vytváří dostatečný objem poptávky, aby táhl ekonomiku“. Pokud by se výrazně zbrdil růst mezd a zejména došlo ke snížení zaměstnanosti, pak by domácí poptávka ztratila část své síly. „Zatím to tak nevypadá,“ řekl guvernér. Očekává postupné zpomalování růstu mezd ze současných sedmi či více procent, které považuje za dlouhodobě neudržitelné, k pěti procentům v příštím roce. To by podle něho bylo udržitelné a odpovídalo produktivitě práce. Domnívá se proto, že je zde „zaděláno na to“, aby tento zdroj vydržel poměrně dlouho.

ČNB čeká za letošní rok růst české ekonomiky ve výši 2,6 procenta. Pro příští rok pak prognózuje 2,9 procenta. Guvernér dodal, že jako malá otevřená ekonomika vždy můžeme být zasaženi vnějším faktorem (brexit, obchodní války). Připustil, že ve zlomových okamžicích ekonomického vývoje je míra spolehlivosti prognóz obecně nižší než v ustáleném období jasného trendu. Centrální banka však ve své prognóze neočekává úplné zastavení růstu či dokonce pokles ekonomického výkonu českého hospodářství, zdůraznil guvernér.

Guvernér v pořadu také zmínil, že svět nyní zažívá nejistotu ohledně dalšího hospodářského vývoje, což je vždy negativní faktor pro investice. To pak doléhá na ekonomiku českého typu, výrazně exportně orientovanou. Může se tak stát, že firemní investice nebudou několik čtvrtletí patřit mezi hlavními faktory rozvoje. Vykompenzovat to pak může právě domácí poptávka. Pomoci mohou také veřejné investice (vlády, krajů, obcí), které by neměly být závislé na ekonomickém cyklu, naopak měly by být spíše jeho protiváhou. Havlíček chce pomoci exportérům Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (nestr. za ANO) v pořadu zdůraznil, že nepříznivé zprávy z Německa či některých dalších evropských ekonomik nejsou důvodem k panice, ani k přehnané skepsi. Z hlediska podniků je to pak důvod k určité obezřetnosti, například nechodit do extrémně vysokých investic s vysokým rizikem. Stát chce pomoci exportérům, řekl ministr. Třeba tím, že nové podnikatelské mise budou daleko konkrétnější a akčnější, více připraveny na míru firmám. Pomoci by měla také změna stavebního práva. Hovořil také o probíhajícím Národním investičním plánu, do něhož bylo přihlášeno na 17 tisíc projektů, které se nyní testují. Jako dlouhodobější opatření zmínil současné investice do inovací, do výzkumu, které by se měly příznivě projevit za pět, sedm let.