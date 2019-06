Prazdroj měl loni čistý zisk 4,5 miliardy korun. Zájem o jeho pivo roste zejména v zahraničí

Plzeňský Prazdroj vykázal loni čistý zisk 4,5 miliardy korun při tržbách 16,5 miliardy. Meziroční srovnání nelze vyčíslit, protože v minulých letech měla firma finanční roky od dubna do konce března a za rok 2017 zveřejnila hospodaření jen od 1. dubna do konce roku. Podnik loni investoval 1,4 miliardy korun, z toho přes půl miliardy do výroby, uvedla Jitka Němečková, mluvčí největšího českého pivovaru, který 31. března 2017 převzala skupina Asahi.