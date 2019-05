Zetor se propadl do ztráty 149 milionů. Farmáři bojují se suchem, nekupují traktory

„Pro rok 2019 plánuje společnost snížení objemu skladových zásob a hotových výrobků, což je nutný předpoklad ke zlepšení hospodaření a ke stabilizaci společnosti, a zvýšení svého tržního podílu na klíčových trzích,“ dodal Lipovský. Zetor bude pokračovat ve vývoji stěžejních produktových řad, zaměřit se chce na převedení modelových řad Proxima, Forterra a Crystal do nového designu, který v loňském roce dostaly dva modely z produktové řady Major.

Přestože byla společnost v posledních osmi letech v zisku, počet prodaných traktorů se v posledních letech snižoval. Zatímco ještě v roce 2014 prodal Zetor 4178 traktorů, v roce 2017 to bylo 2786 strojů. Postupně klesaly také tržby společnosti.

I když je Zetor nejsilnější značkou v Česku, 87 procent jeho produkce putuje do zahraničí. Kromě Slovenska míří výrobky z brněnské továrny zejména do Polska, Litvy, Irska, Německa, Velké Británie, Francie, USA nebo Bulharska. V roce 2017 uzavřel Zetor v Rusku memorandum o dodávce 6000 sad traktorů Forterra do roku 2022. Podle dřívějšího vyjádření společnosti se tyto závazky daří plnit.